Winnipeg eliminierte im NHL-Play-off Edmonton

Der Traum von Stanley Cup ist für die beiden Superstars Connor McDavid und Leon Draisaitl für heuer zu Ende. Die Edmonton Oilers verloren am Montag im Play-off der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL bei den Winnipeg Jets mit 3:4 in der dritten Verlängerung und schieden in der „best of seven“-Serie mit 0:4 aus. Den entscheidenden Treffer für Winnipeg schoss Kyle Connor in der siebenten Minute der dritten Extraspielzeit.