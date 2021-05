Ibiza-U-Ausschuss: Heiße Eisen in der Hofburg

Ibiza-Detektiv will U-Haft-Aufhebung

Ein Drahtzieher, der Detektiv Julian H., gab vor dem Ausschuss politische Motive an und beantragte die Aufhebung seiner U-Haft. Holzer und Co. vermuten indes bandenmäßiges Vorgehen. Das Oberlandesgericht, das die Haftbeschwerde H.s ablehnte, meint auf Anfrage der „Krone“, es bestehe Flucht- und Tatbegehungsgefahr. Zweiteres abzuleiten „aus der großen Menge an Suchtgift, mit der der Beschuldigte nach der Verdachtslage gehandelt hat“. H. bestreitet das vehement. Für ihn und die anderen Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.