Kokain-Vorwurf überschattet Italiens ESC-Sieg

Was wirklich geschah

Doch was war wirklich passiert? Darauf nach dem Sieg während der anschließenden Pressekonferenz angesprochen, zeigte sich David von den Vorwürfen schockiert: „Ich nehme keine Drogen“, sagte er. Einer seiner Bandkollegen habe lediglich ein Glas umgeworfen, er habe ihm beim Aufräumen geholfen. „Ich nehme kein Kokain. Bitte sagen Sie so etwas nicht.“