Der 65. Song Contest heute live auf krone.at

Der Song Contest feiert sein großes Comeback - und das noch bunter, schriller und lauter als die Jahre zuvor. Nicht dabei ist heute Abend allerdings Vincent Bueno: Österreichs große ESC-Hoffnung musste sich trotz eines tollen Auftritts am Donnerstag wegen der starken Konkurrenz geschlagen geben. Wer gewinnt die 65. Ausgabe des Sangeswettbewerbs, die in der Ahoy-Arena in Rotterdam ausgetragen wird? Wir sind den ganzen Abend für Sie live dabei. Alle Infos, alle Bilder und alle Videos gibt es für Sie in unserem Liveticker zum Mit- und Nachlesen!