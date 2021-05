Schmidt: Neue Aufgabe oder Tour mit Campingbus

Schmidt ist einmal mehr auf der Suche nach einem neuen Abenteuer. Die Admira war sein dritter Bundesligist in Folge nach Stationen zuvor in Altach und Mattersburg. Lange hatte er aber auch dort nicht werken dürfen. „Ich brenne für den Job, vielleicht passt es wo, dass ich einmal länger die Möglichkeit bekomme, zu arbeiten“, gab Schmidt eine Eigenbewerbung auf. Klarheit bezüglich seiner Zukunft möchte er möglichst rasch haben. „Wenn in den nächsten drei Wochen nichts weitergeht, dann kaufe ich mir einen Campingbus und fahre durch Europa“, kündigte der „Admira-Retter“ an.