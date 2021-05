Karate: Pokorny holte auch in Porec EM-Bronze

Stefan Pokorny hat bei den Karate-Europameisterschaften in Porec Bronze in der Klasse bis 67 kg gewonnen! Am Samstag setzte sich der Salzburger im kleinen Finale gegen den kroatischen Lokalmatador Boran Berak 3:2 durch und durfte damit über die dritte Bronze-Medaille in Folge nach 2018 und 2019 jubeln (2020 fand keine EM statt). Der rot-weiß-rote Verband hat dadurch sein Minimalziel erfüllt und seit 2013 weiter bei jeder EM zumindest eine Medaille geholt.