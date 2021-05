Kein tödlicher Unfall in Klagenfurt und St. Veit

Meisten Todesopfer in Spittal

In der Fünfjahresstatistik liegt auch Hermagor ganz unten: Es gab fünf Tote. In Klagenfurt starben von 2016 bis 2020 neun Menschen bei Verkehrsunfällen, in Villach zehn. Laut VCÖ-Analyse waren die meisten Todesopfer im Bezirk Spittal zu beklagen: Mit 38 passierten in diesem Bezirk ein Viertel aller tödlichen Verkehrsunfälle in Kärnten.