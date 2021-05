Kickl: „Wäre absurd, wenn ich Nein sage“

Ja, er will. FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl würde bei der nächsten Nationalratswahl - wann auch immer diese sein wird - als Spitzenkandidat ins Rennen gehen. Dieses Interesse bekräftigte er bei krone.tv-Moderator Gerhard Koller in „Nachgefragt“. „Wenn ich gefragt werde, ob ich als Klubobmann des Nationalrats, wenn die Partei sich das wünschen würde, zur Verfügung stehen würde als Spitzenkandidat für eine Nationalratswahl, dann wäre es absurd, wenn ich Nein sagen würde.“ Dass Parteichef Norbert Hofer einst die Entscheidung getroffen habe, die Position des Dritten Nationalratspräsidenten einzunehmen, sei „wohl schon auch als eine Art Vorbereitungshandlung in Richtung einer möglichen Kandidatur für die Bundespräsidentenwahl“ geschehen, so Kickl.