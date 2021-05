SPÖ will für jeden Haushalt 1000-Euro-Gutschein

In Wien gab es bereits den 50-Euro-Gastrogutschein, die SPÖ fordert nun einen Gutschein im Wert von 1000 Euro für jeden Haushalt in ganz Österreich. Das Geld soll in die heimische Wirtschaft fließen und für Aufschwung sowie Arbeitsplätze sorgen. Der Vorschlag würde knapp vier Milliarden Euro kosten.