„Bei öffentlicher Befragung wäre Blümel weg“

„Wir haben im Ausschuss gesehen, dass die ÖVP auf Zeit spielt“, kritisiert Krisper und führt das Verhalten von Auskunftspersonen, aber auch das Hinauszögern von Aktenlieferungen als Beispiele an. „Diese Verzögerungstaktik war bisher leider erfolgreich“, so Krisper. „Seit Tag Eins stehen uns Akten zu, die für den Untersuchungsausschuss abstrakt relevant sind“, dem seien Ministerien aber nicht nachgekommen und es musste mehrmals vor dem Verfassungsgerichtshof verhandelt werden. Nun brauche es eine Verlängerung, um an jene Akten zu kommen, die dem Ausschuss zustünden, und um die Aufklärung abzuschließen. „Dass die Grünen hier dagegen stimmen, ist unserer Meinung nach völlig inakzeptabel und unfassbar“, kritisiert Krisper.