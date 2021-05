Japaner dagegen, IOC für die olympischen Spiele

Zuvor hatte sich ein Verband von rund 6.000 Ärzten in Tokio für eine Absage des Sport-Spektakels ausgesprochen. „Wir halten es für die richtige Wahl, ein Ereignis abzusagen, das die Anzahl der Infektionen und Todesfälle erhöhen könnte“, heißt es in einem Brief an Regierung und Organisatoren. Die Ärzte betonen, dass die vierte Infektionswelle so schwer sei wie keine zuvor. Das Gesundheitssystem sei bereits bis an die Grenzen belastet.