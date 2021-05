Ex-Vienna-Star rät Messi, seine Koffer zu packen

Es ist durchaus möglich, dass Messi das Trikot des Vereins, für den er schon seit mehr als 20 Jahren spielt, gar nicht mehr überzieht. Am 30. Juni läuft sein Vertrag aus, er kann dann ablösefrei wechseln. Wenn ein etwaiger Transfer schnell über die Bühne geht, wäre sein letztes Spiel für die Katalanen dann die 1:2-Heimniederlage gegen Celta Vigo am 16. Mai gewesen. Dabei erzielte Messi - per Kopf - den Barca-Treffer.