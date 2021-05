Kindersport: MovEvo4Kids mit Crowdfunding-Kampagne

Was zeichnet die MovEvo4Kids App aus?

Sie ist die ideale Lösung für einen innovativen und bewegten Unterricht in Kindergärten und Volksschulen. Digitale Kompetenz und Bewegungskompetenz werden gleichzeitig auf spielerische Weise vermittelt. Mit abwechslungsreichen Bewegungsgeschichten, kleinen Spielen und Challenges wird Bewegung in kleinen Dosen zum festen Bestandteil eines modernen Unterrichts. Die Kinder lernen einerseits selbstständig den sinnvollen Umgang mit neuen Medien und erhalten dabei die natürliche Neugierde an Bewegung. Andererseits haben PädagogInnen mit der MovEvo4Kids App eine einfach zu bedienende Toolbox mit vielseitigen Bewegungsideen an der Hand. Sie können auf sportwissenschaftlich und pädagogisch fundierte Inhalte vertrauen, die Stimmung in der Klasse gezielt lenken und die Lernerfolge auch mit fächerübergreifenden Spielen verbessern.