Was tun bei Schmerzen im Sprunggelenk?

Zunächst ist es für den Behandler wichtig festzustellen, welches Stadium der Arthrose, die eine Gelenksabnützung medizinisch heißt, vorliegt. Eingeteilt wird in die Stadien 1, 2 und 3. Ist das Sprunggelenk betroffen, helfenin den beiden erstenPhasen oft schmerzlindernde und entzündungshemmende Medikamente (sogenannte Antirheumatika) sowie stützende Maßnahmen wie Orthesen und unbedingt auch regelmäßig Physiotherapie. In Frage kommt für viele Betroffene bis zum Stadium 3 auch die kurmäßige Anwendung einer ACP-Eigenbluttherapie. Eine Behandlung, deren Wirkung mittlerweile durch wissenschaftliche Studien gut belegt ist. Dem Patienten wird Blut abgenommen, welches anschließend zentrifugiert wird. Dadurch trennt man das Plasma vom Rest des Blutes. Die im Plasma enthaltenen Blutplättchen und Wachstumsfaktoren sind durch diesen Vorgang besonders konzentriert. Der Arzt injiziert das auf diese Weise angereicherte angereicherte Plasma in das kranke Gelenk.