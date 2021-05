Appell der Jäger: Wildtiere bitte in Ruhe lassen!

Passant steckte Hirschkalb in Auto

Erst vor kurzem wurde in einem Kärntner Jagdrevier ein Hirschkalb einfach von einem Passanten in ein Auto gesteckt und zum Tierarzt gebracht. Der Arzt hat dann den zuständigen Jäger verständigt. Jetzt ist die Zukunft des Kleinen ungewiss. Denn es ist nicht nur die Aufzucht ein Problem, sondern in weiterer Folge auch die sichere Haltung des Zöglings. Zudem ist auch eine Auswilderung in den meisten Fällen unmöglich, da die Tiere an den Menschen gewöhnt sind.