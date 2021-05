Endlich wird wieder getanzt

„Der Volkstanz ist bei uns im Trachtenverein sehr wichtig. Wir veranstalten immer wieder öffentliche Tanzkurse, in denen wir die verschiedenen Tänze weitergeben“, erzählt Obmann Andreas Willer. Dass das im letzten Jahr nicht möglich war, ist selbstredend. Doch nicht nur das Tanzen blieb im Corona-Jahr bei den „Barmstoana“ auf der Strecke - auch die Ausrückungen, die Veranstaltungen und vor allem die Weitergabe des Brauchtums. „Wir haben etwa fünfzig aktive Mitglieder, bis jetzt ist auch keiner ausgetreten“, sagt Vize-Obmann Tobias Möschl. Die Stirnfalten werden jedoch tiefer, wenn er an die Zeit nach Corona denkt. „Wir wissen nicht, wie groß die Motivation der Mitglieder ist, nach einem Jahr wieder wöchentlich ins Vereinsheim zu kommen. Außerdem fehlt Nachwuchs “, sagt er. Denn was bei potenziellen Neuankömmlingen am Besten ankommt, sind die Auftritte bei Veranstaltungen", sagt Andreas Willer.