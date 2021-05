Spotify-Hörer küren Italien zum ESC-Sieger

Welches Land den Sieg beim diesjährigen Eurovision Song Contest in Rotterdam davonträgt, entscheidet sich an diesem Samstag. Aufschluss darüber, welche Künstler in der Gunst der Hörer am höchsten stehen und damit gute Chancen auf den Finalsieg haben, geben allerdings schon jetzt die Streamingzahlen des schwedischen Musikstreaming-Marktführers Spotify. Für Österreichs ESC-Beitrag - „Amen“ von Vicent Bueno - schaut es demnach eher schlecht aus.