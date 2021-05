Vincent Bueno: Daumen drücken & kleines Stoßgebet

„Werde Moment genießen und mein Bestes geben“

Reduziert und stimmgewaltig geht am heutigen Donnerstag mit Startnummer 5 der österreichische Beitrag „Amen“ ins Rennen. Mit Religion hat der Titel, so Interpret Vincent Bueno, nichts am Hut, dreht sich in dem Lied doch alles um das Ende einer Liebesbeziehung. „Gerade bei einer Ballade ist es wichtig, auch seine eigene Verletzlichkeit zuzulassen“, so der 35-Jährige, „ich werde meine ganzen Emotionen in diese drei Minuten legen, jede Ablenkung ausblenden, den Moment genießen und mein Bestes geben!“