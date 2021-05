Kurz: „Der 19. Mai wird uns in Erinnerung bleiben“

Kogler: „Mit Sicherheit ein Tag der Freude“

„Mit Sicherheit ein Tag der Freude!“ sei dieser Tag der Öffnungen in vielen Bereichen, meinte Kogler: „Live is live - das macht den Unterschied. Immer, wenn was fehlt, merkt man, was man zum Leben braucht.“ Nun könne man auch im Kulturbereich ein Comeback feiern, sagte Kogler und feierte wortwahlmäßig die zuvor im Schweizerhaus begangenen Gastro-Öffnungen gleich mit: „Es ist angerichtet!“