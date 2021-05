Chinas Marsrover „Zhurong“ funkte bereits Bilder

China baut eigene Raumstation im All

„Tianzhou 2“ (Himmlisches Schiff) soll Versorgungsgüter und Treibstoff zu dem Raummodul „Tianhe“ (Himmlische Harmonie) bringen, das am 29. April ins All gebracht worden war. Die Cargo-Mission ist die zweite von insgesamt elf Flügen, mit denen China seine Raumstation „Tiangong“ (Himmelspalast) bis Ende 2022 bauen will.