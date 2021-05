Weltcup-Rennen in Leogang mit Zuschauern

Im Downhill versucht Lokalmatadorin Valentina Höll, die sich bei der WM im Oktober 2020 als Favoritin vor dem Rennen verletzt hatte, im ersten Saisonbewerb ein Comeback. „Es läuft bei mir wieder alles in die richtige Richtung. Ich fühle mich richtig wohl auf meinem neuen Bike, einen ersten Test unter Rennbedingungen nach der Verletzung habe ich am vergangenen Wochenende auch schon super meistern können“, erklärte die Salzburgerin bei einem Pressetermin am Mittwoch. Der Steirer David Trummer tritt als Vize-Weltmeister des Vorjahres an.