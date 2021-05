Pfingsten: Reiselust bringt Stau und Verzögerungen

Staus bereits ab Freitagabend

Schon am Freitagabend rechnet der ÖAMTC mit Wartezeiten auf den Transitrouten in Richtung Süden. Dabei werden die Transitrouten in Tirol (A13, B179), sowie die Grenzstellen am Walserberg (A8/A1), der Karawankentunnel (A11), Spielfeld (A9) und Nickelsdorf (A4) wohl die Hauptrollen im Staugeschehen spielen. Am „Deutschen Eck“ muss man in beiden Richtungen mit Verzögerungen rechnen.