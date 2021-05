Einreise aus allen Nachbarländern ohne Quarantäne

Ab Mittwoch entfällt bei der Einreise nach Österreich die Corona-Quarantänepflicht. Sie wird durch einen verpflichtenden Nachweis einer Impfung, Testung oder Genesung - „die 3-G-Regel“ - ersetzt. Für Virusvarianten gebe es weiter strenge Regeln in der novellierten Einreiseverordnung, die am Mittwoch um 0 Uhr in Kraft tritt, teilte das Gesundheitsministerium am Montag mit.