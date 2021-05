Hotels sind über Pfingsten bereits gut gebucht

Ausblick auf Sommer gut

Außerhalb der Städte haben die Hoteliers in der Pandemie die besseren Karten. „In der Ferienhotellerie, zum Beispiel in den Thermen, sieht es im Moment sehr gut aus - die, die im Mai immer viel Gäste hatten, haben auch jetzt viel“, berichtete die ÖHV-Chefin. Auch für die Monate Juli und August ist Reitterer hier zuversichtlich: „Das wird sich heuer in einen so guten Sommer wie letztes Jahr entwickeln.“