Boston besiegt Washington und holt Play-off-Platz

Die Boston Celtics haben sich am Dienstag beim Play-In-Turnier der NBA den siebenten Platz der Eastern Conference für die K.o.-Phase gesichert. Dank 50 Punkten von Jayson Tatum feierten die Celtics einen 118:100-Erfolg über Washington. Die Wizards haben am Donnerstag im Duell mit den Indiana Pacers eine weitere Chance zum Aufstieg. Im Play-off warten dann die topgesetzten Philadelphia 76ers auf die Nummer acht. Jakob Pöltl gastiert mit San Antonio Mittwochnacht in Memphis.