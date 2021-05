Wegen Umbau müssen Schüler früher in die Ferien

Jeder, der schon einmal versucht hat, sein Kind ein, zwei Tage früher aus der Schule zu nehmen, etwa um auf Urlaub zu fahren, weiß, dass das oft mit Schwierigkeiten verbunden war. In der Volksschule 44 in Linz-Pichling ist ein Ferienbeginn eine Woche früher offenbar kein Problem, wenn eine Behörde das möchte. Die Hiobsbotschaft kam Montag voriger Woche. Da wurde den Eltern mitgeteilt, dass die Sommerferien wegen des Umbaus eine Woche vorverlegt werden, also zehn statt neun Wochen dauern. Nur der Hortbetrieb bleibe aufrecht.