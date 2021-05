Sabitzer glänzt im Spitzenspiel gegen Wolfsburg

Der Grazer leitete mit seinem Traumpass auf Justin Kluivert den Anschlusstreffer ein. Dann, nach seinem zweiten Zuckerpass, hätten gleich zwei RB-Spieler zum Ausgleich treffen können, aber das musste er dann am Ende wieder selbst übernehmen, versenkte einen Elfer nach einem umstrittenen Foul von Paulo Otavio an Amadou Haidara in Minute 78.