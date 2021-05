Umstrittene Tierversuche in der Corona-Forschung

Großer Bedarf in der Impfstoffforschung

Für den in Europa und den USA beklagten Mangel an Versuchsaffen gibt es zwei Gründe: Zum einen ist wegen der Suche nach Impfstoffen und Medikamenten gegen Corona der Bedarf an Versuchsaffen gestiegen. Bei keinem der derzeit zugelassenen Impfstoffe wurde auf Versuche mit Affen verzichtet. Zum anderen hat China in Folge des Corona-Ausbruchs den Affenhandel mit dem Ausland eingestellt. Bis dahin stammten nach Angaben der Stiftung für Biomedizinische Forschung in Washington etwa 60 Prozent aller in die USA importierten Laboraffen aus China.