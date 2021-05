Zahlen sinken: 43 Corona-Neuinfektionen in Kärnten

In den Krankenhäusern ist die Anzahl der Corona-Patienten mit 29 gleich wie am Vortag, zwei von ihnen konnten aber die Intensivstation verlassen und werden nun nur noch auf der Normalstation behandelt, hieß es am Sonntag seitens des Landespressedienstes. Mit Stand Sonntagfrüh waren 582 Kärntnerinnen und Kärntner aktiv infiziert, 38.202 sind genesen.