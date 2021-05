Israels Luftwaffe bombardierte Haus von Hamas-Chef

Auch in der Nacht auf Sonntag wurde der Konflikt zwischen Israel und den Hamas weiter ausgetragen. Das israelische Militär berichtete auf Twitter von einem „schweren Hagel von Raketen“, der vom Gazastreifen aus auf die Mitte und den Süden Israels abgeschossen worden waren. Die radikal-islamische Palästinenserorganisation hatte zuvor gedroht, ab Mitternacht erneut Raketen auf Tel Aviv zu feuern. In dessen Nachbarstadt Ramat Gam hatte es bereits am Samstag Raketeneinschläge gegeben, der Schock saß auch in der österreichischen Botschaft tief. Seit Beginn der Eskalation am Montag sind nach Armeeangaben rund 2900 Raketen auf Israel abgefeuert worden.