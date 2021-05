Konflikt in Gaza eskaliert: Schon über 100 Tote

Schon 1800 Raketen in Richtung Israel

Die Hamas hat sich zum Verteidiger Jerusalems erklärt. Von Israel verlangte sie zu Wochenbeginn per Ultimatum unter anderem, dass alle israelischen Polizisten und Siedler den Tempelberg und den Stadtteil Scheich Dscharrah verlassen - Israel folgte dem nicht. Laut Angaben der Armee feuerten militante Palästinenser im Gazastreifen seit Montagabend bisher 1800 Raketen auf Israel ab. Rund 430 davon seien noch in dem Küstengebiet niedergegangen. Die Erfolgsquote des Abfangsystems Eisenkuppel („Iron Dome“) hat das Militär zuletzt im Schnitt mit rund 90 Prozent angegeben.