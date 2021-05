Israel-Konflikt: Der Kampf um Jerusalem

So schnell kann es gehen! So rasch entlädt sich neue Gewalt in einem Jahrhundertkonflikt, wenn die internationale Politikergemeinschaft über Jahre wegschaut, weil sie das Interesse daran verloren hat. So plötzlich steht der Nahost-Konflikt wieder an der Krisenspitze der Welt, weil diese „Ruhe“ nur eine trügerische und der Vulkan nie erloschen war. Unter dem Vulkan staute sich die Wut von Millionen palästinensischer Jugendlicher (Bevölkerungsexplosion!) ohne Zukunftsperspektive.