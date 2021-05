Die schlauen Schweizer

Die Schweizer Notenbank (SNB) druckt Geld, um den harten Franken zu schwächen und kurbelt damit die Schweizer Wirtschaft an. Eine kluge Doppelstrategie: Die Schweizer wechseln ihre Franken nicht nur in Euro oder Dollar, sie investieren auch noch smart. Die Schweizer Notenbank hat in den letzten Jahren vermehrt US-Technologie-Aktien erworben (Google, Amazon, Facebook, Apple) und damit Supergewinne eingefahren. De facto sitzt die SNB auf 94 Milliarden Franken an Gewinnen. De facto hält die SNB ein Aktienportfolio von rund 175 Milliarden Franken.