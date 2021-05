Alkoholisierte Geisterfahrerin baute Unfall

Am 14. Mai 2021 gegen 23:20 Uhr lenkte eine 33-Jährige aus dem Bezirk Eferding ihren Pkw auf der A8 Innkreisautobahn in der entgegengesetzten Fahrtrichtung am linken Fahrstreifen Richtung Suben. Nach fünf Kilometer kam es zu einer seitlichen Kollision mit dem Pkw, gelenkt von einem 23-Jährigen aus dem Bezirk Ried im Innkreis. In weiterer Folge waren noch zwei weitere Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Die Geisterfahrerin war alkoholisiert.