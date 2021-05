Streit ums Parken spitzt sich weiter zu

In Filzmoos ist ein Konflikt um die Einführung von Parkgebühren entbrannt. Für mehr als 200 Parkplätze will die Gemeinde einen Maximalbetrag von vier Euro verlangen. In der Gemeindevertretung wurde das Projekt zwar einstimmig beschlossen, der federführende Gemeinderat sieht sich nun aber heftigen Attacken ausgesetzt.