Wahrheitspflicht | Kopf im Sand

Die Aufarbeitung der Corona-Krise, wer wann was richtig und vor allem falsch gemacht hat - das wird noch lange dauern und die Pandemie selbst sicher überdauern. Aber auch jetzt werden schon immer mehr interessante Erkenntnisse publik. So kritisiert nun die WHO, ein „toxischer Cocktail“ aus Zaudern, fehlender Vorbereitung sowie schlechter Reaktion auf die Krise sei für das dramatische Ausmaß der Pandemie verantwortlich: Staatliche Institutionen hätten „versagt in der Aufgabe, Menschen zu schützen“. Und auch mit sich selbst geht die Organisation in die Kritik. Dem schließt sich auch der österreichische Impf-Experte Herwig Kollaritsch an. Es brauche „global bessere Überwachungsinstrumente für Seuchen“, aber das sei keine neue Weisheit. Kollaritsch: „Solange keine Katastrophe passiert, wiegt man sich eben in Sicherheit und steckt gerne den Kopf in den Sand.“ Ob wir gelernt haben, den Kopf nicht länger in den Sand zu stecken?