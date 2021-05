200.000ster Kärntner erhält seine Corona-Impfung

Die Gesundheitsreferentin geht davon aus, dass es in diesem Tempo weitergehen wird - „oder dass sich das Tempo weiter erhöht, wenn die Impfstofflieferungen wie versprochen eintreffen.“ Bekanntlich wird Kärnten ab nächster Woche nur noch altersabstufend impfen - bis auf jene „kategorisierten“ Impfungen, für die bereits ein Termin ausgegeben wurde. „Derzeit werden besonders viele Zweitimpfungen verabreicht - bei Biontech Pfizer liegt das Impfintervall bekanntlich bei sechs Wochen, bei Moderna erfolgt die Zweitimpfung schon nach vier Wochen. Bei Astra Zeneca sind es zwölf Wochen.“ Was Astra Zeneca betrifft, werden nur noch die notwendigen zweiten Impfungen durchgeführt: „Erstimpfungen sind aktuell mit diesem Impfstoff keine vorgesehen“, so Prettner.