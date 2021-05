Corona-Virus zieht die Jugend ins Netz

Corona hat die sozialen Kontakte der Jugend auf ein Minimum reduziert, viele von ihnen schulisch wie privat in eine digitale Welt gedrängt, in der zahlreiche Gefahren lauern. Sexting, Sextortion und Cyber-Grooming stehen an der Tagesordnung. Experten raten: „Eltern sollten wissen, was ihre Kinder im Internet tun!“