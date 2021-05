Supergau: Wenn die Kunst zu den Menschen kommt

An verschiedenen Orten ist während des Festivals Georg Nussbaumer mit seinem „Gaugeläut“ zu finden. Dabei handelt es sich um drei mobile Kirchenglocken, die in einem Dreieck von einigen Hektar aufgestellt und dann gleichzeitig angeschlagen werden. „Wenn man während der Performance das Gebiet durchwandert, kann man sich selbst eine Komposition schaffen, bei der diese drei Töne immer in anderen Kombinationen erklingen“, lädt der Künstler zum aktiven Hörerlebnis ein. Performance-Stationen sind u. a. Dorfbeuern, Obertrum, Seeham, Köstendorf und die Wallersee-Ostbucht.