Bakr bin Laden nach 3 Jahren Luxushaft entlassen

Die Justiz in Saudi-Arabien hat den Halbbruder des getöteten Al-Kaida-Gründers Osama bin Laden, Bakr bin Laden, aus der Haft entlassen. Der einflussreiche Bauunternehmer konnte bereits in der vergangenen Woche zu seiner Familie nach Jeddah am Roten Meer reisen. Bin Laden war vor mehr als drei Jahren im Zuge einer Anti-Korruptions-Kampagne des Königreichs inhaftiert worden.