Vogelküken an Straßen lernen schlechter singen

Ob Amsel, Drossel, Fink oder Star: Ständiger Verkehrslärm stört Jungvögel beim Erlernen ihres Gesangs und hemmt ihr Immunsystem. Küken seien - wie Kinder - besonders anfällig für die Auswirkungen von Lärm. Ständiger Verkehrslärm könnte sogar den Vogelgesang an sich verändern, so Forscher. Lärmbedingte Kopierfehler häuften sich wahrscheinlich an, wenn der Gesang von einem Vogel zum anderen weitergegeben werde.