„Komet oder Raumschiff?“, fragen sich die Forscher

Der Himmelskörper 3I/Atlas beschäftigt derzeit die internationale Wissenschaft. Auch bedeutende Weltraum-Teleskope wie Hubble und James Webb wurden schon auf ihn ausgerichtet. „3I steht für dritter jemals entdeckter interstellarer Himmelskörper, der unser Sonnensystem durchquert. Der erste wurde erst 2017 wahrgenommen“, erklärt Sternenexperte Michael Jäger, der dem astronomisch höchst seltenen Objekt auf der Sternwarte Martinsberg im Waldviertel am Freitag, 29. August, einen Vortrag widmen wird.