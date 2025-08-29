„Komet oder Raumschiff?“, fragen sich die Forscher

Es ist erst der dritte interstellare Himmelskörper, der jemals in unserem Sonnensystem entdeckt wurde. Sternen-Experte Michael Jäger vom Astronomischen Zentrum Martinsberg begibt sich auf die Spuren der Science-Fiction-Debatte unter seriösen Wissenschaftlern: Könnte es sich tatsächlich um ein echtes Raumschiff handeln?
Der Himmelskörper 3I/Atlas beschäftigt derzeit die internationale Wissenschaft. Auch bedeutende Weltraum-Teleskope wie Hubble und James Webb wurden schon auf ihn ausgerichtet. „3I steht für dritter jemals entdeckter interstellarer Himmelskörper, der unser Sonnensystem durchquert. Der erste wurde erst 2017 wahrgenommen“, erklärt Sternenexperte Michael Jäger, der dem astronomisch höchst seltenen Objekt auf der Sternwarte Martinsberg im Waldviertel am Freitag, 29. August, einen Vortrag widmen wird.
