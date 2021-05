So öffnet die Steiermark ab 19. Mai

Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl: „Das Testangebot in der Stadt Graz wird daher stark ausgeweitet. Aktuell sind rund 10.000 Testungen am Tag möglich, ab nächster Woche werden es rund 45.000 Testungen am Tag sein. Die neuen Stationen werden über das gesamte Stadtgebiet verteilt, um Menschen eine Testmöglichkeit in unmittelbarer Umgebung bieten zu können.″