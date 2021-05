Süßes Dankeschön für die Helden des Alltags

Das Rettungswesen ist ein Berufsfeld, das ein hohes Maß an Professionalität, Belastbarkeit und Stresstoleranz erfordert und - in Zeiten einer Pandemie - mit großen, zusätzlichen Herausforderungen verbunden ist. In Wien sind es auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Wiener Berufsrettung, die Tag für Tag im Einsatz sind, um Menschen in Not zu helfen. Um ihren unermüdlichen Einsatz zu würdigen, überraschte die Confiserie Heindl die Berufsrettung kürzlich mit einem Besuch in der Rettungsstation Simmering - und das mit süßen Köstlichkeiten im Gepäck.