Sexueller Übergriff auf Polizistin im Dienstwagen

Übergriff im Streifenwagen

Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten rückten an und wollten den 44-Jährigen zu dem Übergriff befragen sowie kontrollieren. Der Mann sagte jedoch nichts dazu und zeigte auch keinen Ausweis her. Also verfrachteten ihn die Beamten vor etlichen Zeugen, die auch den ersten Angriff auf die Frau wahrgenommen hatten, in einen Streifenwagen, um ihn zur Polizeiinspektion Sibeliusstraße zu bringen. Im Auto versuchte er dann zweimal, die Polizistin im Genitalbereich zu berühren.