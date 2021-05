Intensivpersonal: „Es ist eine Müdigkeit spürbar“

Krone: Herr Dr. List, was halten Sie von der Strategie, die Kontrolle des Infektionsgeschehens an den Auslastungsgrenzen der Intensivstationen zu bemessen?

Dr. List: Ich habe dieses Konzept immer unterstützt. Als wir Ende Februar in eine sehr ruhige Infektionsphase gekommen sind, hat sich eine schrittweise Öffnung angeboten - natürlich mit einer täglichen Evaluierung der Situation an den Spitälern. Das Ganze ist einen Versuch wert, denn die Restriktionen gibt es ja nur, um das Krankenhaussystem vor Überlastung zu schützen.