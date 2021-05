Party am Marktplatz in Hellmonsödt eskalierte

Erneut Party

Der 30-Jährige verhielt sich von Beginn an gegenüber den einschreitenden Beamten äußerst aggressiv und unkooperativ. Er störte mehrmals die Amtshandlung, woraufhin er nach mehrmaliger Abmahnung festgenommen wurde. Kurz vor der Überstellung in das Polizeianhaltezentrum Linz konnten am Marktplatz in Hellmonsödt wieder der 33-Jährige und die 35-Jährige mit lautstarker Musik und Alkohol konsumierend angetroffen werden. Nach Androhung der Festnahme, verließen die Beiden die Örtlichkeit. Sie werden bei der Bezirkshauptmannschaft Urfahr-Umgebung angezeigt.