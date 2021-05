Vasiliki Alexandri im Kür-Vorkampf EM-Vierte!

Die Österreicherin Vasiliki Alexandri hat am Montag zum Auftakt der Schwimm-EM in Budapest im Solo-Kür-Vorkampf der Synchronschwimmerinnen Rang vier belegt. Mit 87,9667 Punkten blieb die 23-Jährige knapp unter ihrer Wertung vom World-Series-Event vor rund einem Monat ebenfalls in Budapest.