Aufreger Geheimstufe: Wird Van der Bellen tätig?

Finanzminister Gernot Blümel dürfte diese Woche einmal mehr ins oppositionelle Kreuzfeuer geraten: Weil der Türkise trotz Aufforderung des Verfassungsgerichtshofes erst kurz vor einer angedrohten Exekution Akten an den Ibiza-U-Ausschuss geliefert hat, beantragt die Opposition eine Sondersitzung des Nationalrates. Stattfinden dürfte sie am Mittwoch oder nächsten Montag; zudem will die Opposition eine Ministeranklage gegen Blümel beantragen - mangels Mehrheit wäre dies aber folgenlos.