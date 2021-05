Ibiza-U-Ausschuss: „Was für eine Farce“ Kopieren

Auch die darauffolgende Anzeige der ÖVP gegen die Oberstaatsanwaltschaft brachte keine Ruhe in die Causa, sondern verschlimmerte das Bild. Andreas Hanger, ÖVP-Fraktionsführer im U-Ausschuss, beklagte, dass das Amtsgeheimnis verletzt worden sei, da nur „Tritsch und Tratsch und Klatsch“ in den Chatprotokollen stehe und keine für den U-Ausschuss relevanten Informationen. Dass diese Aktion von zahlreichen Lesern nicht goutiert wird, zeigte sich auch in unseren Kommentarspalten. So spricht Leser „Chester“ von einem Verlust des „notwendige Charaktermindestmaß als Berufbefähigungsnachweis“ innerhalb der ÖVP. Auch aus der Politik hagelt es harsche Kritik und Rücktrittsforderungen. Jörg Leichtfried, Vizeklubchef der SPÖ, sprach von einem Tiefpunkt in der Zweiten Republik. Auch Christian Hafenecker (FPÖ) spricht von einer Sabotage des Ibiza-Untersuchungsausschusses.